Лавров рассказал, что Россия не планирует обращаться в ОДКБ за помощью в конфликте с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не обращалась к странам Организации договора коллективной безопасности за помощью в проведении военной операции на Украине. По его словам, в будущем таких планов также нет.

«Мы ни к кому с такой просьбой не обращались. Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачи специальной военной операции, закончить ту войну, которую Запад начал через украинский режим еще после госпереворота, все необходимое у нас есть»,— сказал Сергей Лавров телеканалу «Россия 24» и «РИА Новости».

«Я думаю, что это не обязательно в будущем состоится, потому что мы не видим необходимости с точки зрения оснащенности наших вооруженных сил и того, как они работают на пространстве специальной военной операции»,— сказал он.