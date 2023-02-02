Песков: США имеют то, в чем они заинтересованы,— сильную Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего министра обороны США Роберта Гейтса о том, что Вашингтон заинтересован в сильном правительстве в России, которое бы сохраняло контроль над ядерным арсеналом. По словам представителя Кремля, сейчас США имеют как раз это.

«Получается, что США имеют то, в чем они заинтересованы. Они имеют сильную Россию, единую Россию, которая контролирует все ядерные вооружения»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Роберт Гейтс ранее в интервью The Washington Post заявил, что «последнее, что нам нужно,— это фрагментация России с неясной судьбой всех этих ядерных вооружений». Он выступил за «единое российское государство» и за «сильное правительство в Москве». Экс-министр рассказал, что США за два года до развала СССР сделали вывод, о важности сохранения в РФ сильного центрального правительства для сохранения контроля за ядерным оружием.

Леонид Уварчев