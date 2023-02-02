В январе краевой подрядчик вывез из центральных районов Перми почти 60 тыс. кубометров снега

В январе 2023 года дорожно-эксплуатационная служба Пермского края (ДЭС), обслуживающая центральные районы Перми, вывезла с улиц 58 тыс. куб. м снега. Бригады ДЭС работали в круглосуточном режиме, чтобы максимально оперативно устранить последствия обильных снегопадов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С 1 января 2023 года именно ДЭС стала заниматься содержанием улично-дорожной сети центральной части Перми — в Ленинском, части Свердловского и Дзержинского районов. В сфере ответственности службы — почти 1 млн кв. м проезжей части и внутриквартальных проездов, 0,5 млн кв. м тротуаров и 87 остановочных площадок. Ежедневно на уборку выходят 22 бригады дорожных рабочих и водителей-механизаторов.

«За первый месяц работы с территории центрального планировочного района города нами было вывезено почти 58 тыс. кубометров снега и наледи и использовано около 500 тонн различных противогололедных материалов. За это время спецтехника осуществила примерно 2,2 тыс. выездов на объекты»,— рассказал начальник ДЭС Денис Курышев. По его словам, служба всегда находится в круглосуточной готовности: улицы ежедневно инспектируются, составляются планы для дневных и ночных бригад. На проезжей части работает спецтехника, в пешеходных зонах рабочие подметают тротуары и обрабатывают их противогололедными реагентами. Вывоз снега осуществляется в плановом режиме вдоль бордюров, с парковочных карманов и тротуаров.