Жители Кубани получили 3,8 млн рублей на несуществующих младенцев

66-летний мужчина и шесть участниц организованной группы в возрасте от 25 до 46 лет незаконно получали социальные выплаты на несуществующих детей и средства материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в течение трех с половиной лет мужчина предоставлял в органы ЗАГСа недостоверные сведения о рождении у его сообщниц детей в домашних условиях. После этого они получали метрики, а позже — социальные выплаты и средства материнского капитала. Общая сумма ущерба составила более 3,8 млн руб.

В банду входили жительницы Краснодара, Новороссийска и Северского района.

Обвинение фигурантам предъявлено по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

В период предварительного следствия организатору преступлений была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным обвиняемым — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции по указанной статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Екатерина Мухамедова

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