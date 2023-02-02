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Коммерсантъ FM
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ФРС оправдал ожидания

Как повышение ключевой ставки в США отразится на российском рынке

Федеральный резерв Соединенных Штатов выбрал жесткий сценарий. Доллар должен укрепиться. ФРС ожидаемо подняла ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Аналитики предполагали, что это может стать последним повышением в цикле, ссылаясь на более низкие темпы инфляции. Однако глава регулятора Джером Пауэлл развеял этот оптимизм, заявив, что ФРС будет поднимать ставку и дальше.

Фото: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters

Фото: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters

Что это означает? Финансовый консультант Исаак Беккер говорит, что теперь ожидания рецессии в США усилились:

«Конечно, Джером Пауэлл расставил все на свои места. Впереди нас еще ждут определенные изменения, не вся инфляция видна, многие вещи мы увидим попозже. И что я заметил? Я начал считать, сколько раз он повторил цифру — 2% — а потом сбился. Речь идет о целевой инфляции, но путь к этим 2% будет очень и очень тяжелым. После более чем 10 лет снижения процентной ставки, когда деньги практически ничего не стоили, а фондовый рынок развратился до невозможного, мы идем по пути возврата к нормальной экономике.

Как ФРС подходит к завершению цикла

Как ФРС подходит к завершению цикла

Пойдет ли рецессия по более жесткому сценарию? Как все это будет, никто точно не знает. Единственное, могу сказать, что есть такой американский бизнесмен — Майкл Бьюрри — мастер коротких позиций, который прославился в 2008 году, когда он начал шортить бумаги, связанные с финансированием строительства. Буквально 1 февраля в своем Twitter он написал одно слово — продавай».

Ключевая ставка ФРС теперь превышает 4,5%. Это должно сделать валютные депозиты более привлекательными. Как следствие, спрос на доллар укрепится, а его цена вырастет. Однако российский рынок из-за санкций и затрудненного движения капитала это вряд ли почувствует, говорит директор аналитического департамента Freedom Finance Global Вадим Меркулов:

«Сейчас сложно оценить, как будет реагировать пара доллар-рубль. На курс влияет меньшее количество макроданных и торговый баланс. Но если мы говорим про доллар, то можем видеть, что он уже прошел пиковые значения. Да, безусловно, он еще держится на высоких уровнях из-за продолжения повышающих ставок.

Во время анонса доллар чуть укрепился, но он стабилизируется, сильного движения пока нет. Думаю, что на самом деле пик по доллару мы уже прошли, и участники рынка прогнозируют замедление и повышения ставок. Однако, думаю, темпы будут гораздо ниже, чем ожидает рынок.

Почему ЕЦБ может опередить ФРС по темпам повышения ставок

Почему ЕЦБ может опередить ФРС по темпам повышения ставок

Это приведет к тому, что доллар постепенно все же будет снижаться, и инвесторы начнут искать какие-нибудь интересные инвестиционные возможности на развивающихся рынках. Для России это означает, что какого-то сильного укрепления доллара, наверное, не будет, поэтому пока мы стабилизируемся на текущих уровнях.

Что касается золота, по нему основной драйвер — это все-таки реальные ставки. Золото падает, когда реальные ставки растут. Но поскольку сейчас инфляция замедляется, временная ставка снизилась по сравнению с пиками ноября-октября. Поэтому какая-то стабилизация золота, безусловно, будет, но говорить о том, что оно начнет выстреливать, сложно.

Случится это только при серьезном снижении ключевой ставки, а это может произойти, когда рецессия будет намного жестче, а рынок еще мягче смотрит на текущую макроэкономическую ситуацию».

Как пишет The Wall Street Journal, из 23 крупных инвестфондов только пять уверены, что рецессии в США удастся избежать. На этом фоне аналитики предупреждают: снижение производства обернется слабым спросом на нефть. И цена на топливо вне зависимости от его происхождения также начнет падать.

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Иван Якунин

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