ФРС оправдал ожидания

Федеральный резерв Соединенных Штатов выбрал жесткий сценарий. Доллар должен укрепиться. ФРС ожидаемо подняла ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Аналитики предполагали, что это может стать последним повышением в цикле, ссылаясь на более низкие темпы инфляции. Однако глава регулятора Джером Пауэлл развеял этот оптимизм, заявив, что ФРС будет поднимать ставку и дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters Фото: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters

Что это означает? Финансовый консультант Исаак Беккер говорит, что теперь ожидания рецессии в США усилились:

«Конечно, Джером Пауэлл расставил все на свои места. Впереди нас еще ждут определенные изменения, не вся инфляция видна, многие вещи мы увидим попозже. И что я заметил? Я начал считать, сколько раз он повторил цифру — 2% — а потом сбился. Речь идет о целевой инфляции, но путь к этим 2% будет очень и очень тяжелым. После более чем 10 лет снижения процентной ставки, когда деньги практически ничего не стоили, а фондовый рынок развратился до невозможного, мы идем по пути возврата к нормальной экономике.

Пойдет ли рецессия по более жесткому сценарию? Как все это будет, никто точно не знает. Единственное, могу сказать, что есть такой американский бизнесмен — Майкл Бьюрри — мастер коротких позиций, который прославился в 2008 году, когда он начал шортить бумаги, связанные с финансированием строительства. Буквально 1 февраля в своем Twitter он написал одно слово — продавай».

Ключевая ставка ФРС теперь превышает 4,5%. Это должно сделать валютные депозиты более привлекательными. Как следствие, спрос на доллар укрепится, а его цена вырастет. Однако российский рынок из-за санкций и затрудненного движения капитала это вряд ли почувствует, говорит директор аналитического департамента Freedom Finance Global Вадим Меркулов:

«Сейчас сложно оценить, как будет реагировать пара доллар-рубль. На курс влияет меньшее количество макроданных и торговый баланс. Но если мы говорим про доллар, то можем видеть, что он уже прошел пиковые значения. Да, безусловно, он еще держится на высоких уровнях из-за продолжения повышающих ставок.

Во время анонса доллар чуть укрепился, но он стабилизируется, сильного движения пока нет. Думаю, что на самом деле пик по доллару мы уже прошли, и участники рынка прогнозируют замедление и повышения ставок. Однако, думаю, темпы будут гораздо ниже, чем ожидает рынок.

Это приведет к тому, что доллар постепенно все же будет снижаться, и инвесторы начнут искать какие-нибудь интересные инвестиционные возможности на развивающихся рынках. Для России это означает, что какого-то сильного укрепления доллара, наверное, не будет, поэтому пока мы стабилизируемся на текущих уровнях.

Что касается золота, по нему основной драйвер — это все-таки реальные ставки. Золото падает, когда реальные ставки растут. Но поскольку сейчас инфляция замедляется, временная ставка снизилась по сравнению с пиками ноября-октября. Поэтому какая-то стабилизация золота, безусловно, будет, но говорить о том, что оно начнет выстреливать, сложно.

Случится это только при серьезном снижении ключевой ставки, а это может произойти, когда рецессия будет намного жестче, а рынок еще мягче смотрит на текущую макроэкономическую ситуацию».

Как пишет The Wall Street Journal, из 23 крупных инвестфондов только пять уверены, что рецессии в США удастся избежать. На этом фоне аналитики предупреждают: снижение производства обернется слабым спросом на нефть. И цена на топливо вне зависимости от его происхождения также начнет падать.

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Иван Якунин