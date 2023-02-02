AVA Group реализует более 10 социальных проектов в Краснодаре, Сочи и Анапе.

Урбанистика городов невозможна без удобной социальной инфраструктуры. Осенью Единый реестр застройщиков провел опрос потребительских предпочтений покупателей. Существенными параметрами при выборе недвижимости стали: стоимость, репутация застройщика, транспортная доступность, планировка, близость школы и детского сада.



При выборе площадки для строительства специалисты AVA Group обязательно учитывают специфику местности. Город Краснодар активно развивается в Юго-Восточном и Северо-Западном направлениях. В этих районах необходимы дополнительные муниципальные дошкольные и школьные учреждения, развивающие центры, большие детские площадки. На северо-западе возводятся ЖК «Novella», ЖК «Небо» на Энке и в мкр. Северный — ЖК «Зеленодар». Класс жилья в этих районах преимущественно «комфорт», основные дольщики — молодые семьи, в которых уже есть или планируются дети.

В ЖК «Зеленодар» завершается проектирование детского муниципального сада на 240 мест, в ЖК Novella ведется проектирование муниципальной школы на 1100 мест. Первые этажи домов — коммерческая инфраструктура, где в ближайшее время откроются не только магазины, но и развивающие секции. На юго-востоке, в мкр. Новознаменском, проект муниципального детского сада на 225 мест отправлен на государственную экспертизу, в работе проектного института еще пять детских садов и одна школа на 1100 мест. В х. Ленина на завершающей стадии строительства находится муниципальный детский сад на 210 мест. В игровой зоне предусмотрено 11 изолированных игровых площадок и физкультурная площадка.

В микрорайоне Гидростроителей в июне 2022 года началось строительство пятиэтажной детской поликлиники общей площадью 6444,36 кв. м на 300 посещений в смену на пр-те им. Писателя Знаменского, д. 3. Здесь жители микрорайона смогут пройти основные процедуры, не выезжая из микрорайона. Девелопер выполняет работы по государственному контракту.

Для Сочи вопрос обеспеченности местами в детских садах и школах не менее актуальный. В последние годы миграционный поток в городе-курорте показывает стремительный рост, с каждым годом обостряя ситуацию с дефицитом образовательных учреждений.

Строительство новых социальных объектов, которое ведет AVA Group в Сочи, позволит решить вопрос нехватки дошкольных и школьных учреждений в локациях жилых комплексов холдинга. Так, в ЖК «Министерские озера» девелопер строит современную школу на 1100 мест. Для детей появится пространство, где традиционные классы сочетаются с зонами отдыха, кабинетами-практикумами, лекториями-амфитеатрами, местами свободного творчества и активных игр. Кроме того, архитекторы холдинга совместно с ведущими экспертами сферы образования и практикующими педагогами разработали проект образовательного учреждения нового типа, которое в скором будущем появится в мкр. Бытха около ЖК «Кислород».

На территории, прилегающей к ЖК «Летний», специалистами AVA Group также ведется проектирование муниципальной образовательной школы для детей микрорайона.

Обучение детей, развитие талантов, спорт, экология и среда добрососедства — важные принципы в работе AVA Group. Быть ближе к жителям наших домов — значит постоянное взаимодействие, которое позволяет соприкоснуться с важными ценностями человека, выделять потребности будущего и держать руку на пульсе трендов девелопмента.

Застройщик ЖК «Novella» ООО СЗ «АСК 6», застройщик ЖК «Кислород» ООО СЗ «Кислород», застройщик ЖК «Небо» ООО СЗ «Ярославская», застройщикЖК «Летний» ООО «СЗ «Громитус», застройщик ЖК «Зеленодар» АФК Групп, застройщик ЖК «Министерские озера» ООО «СЗ «АВА Сочи», с проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ООО «Группа компаний «АВА»

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