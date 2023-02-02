Сбербанк запустил продажу наличных дирхамов

Сбербанк запустил куплю-продажу наличной валюты Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — дирхама. Услуга будет действовать в тестовом режиме, чтобы определить ее востребованность.

Приобрести наличные дирхамы можно в офисах Сбербанка в Москве по следующим адресам:

ул. Сретенка, 14;

ул. Земляной Вал, 41, стр. 1;

ул. Большая Якиманка, 18;

ул. Вавилова, 19;

ул. Брянская, дом 8.

Банк отмечает, что если спрос на эту валюту окажется высоким, то число отделений увеличится.

По словам директора дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергея Широкова, дирхам может быть востребован, поскольку ОАЭ — популярное туристическое направление для россиян. Также Россия развивает деловые связи с этой страной. Господин Широков добавил, что в дирхамы можно инвестировать, так как по динамике курса эта валюта похожа на доллар США. Он сообщил, что Сбербанк рассматривает возможность запуска операций с дирхамами в безналичном виде.

Дарья Эрозбек