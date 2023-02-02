В Белгородэнерго прошел третий годовой семинар для руководителей департаментов услуг и сервисов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

На базе филиала «Белгородэнерго» состоялся обучающий семинар по вопросам развития дополнительных услуг и сервисов. Участие в мероприятии приняли руководители профильных департаментов из двадцати регионов зоны ответственности компаний.

Фото: Белгородэнерго

Открывая мероприятие, заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг Константин Михайленко отметил, что развитие данного направления является одной из трех стратегических задач компании. Он также подчеркнул, что целью мероприятия является повышение эффективности работы блока в сфере развития внешних и внутренних коммуникаций, менеджмента и проектного управления, профессиональных компетенций участников, применения ИТ-инструментария и внедрения новых направлений бизнеса.

В рамках профессионального тренинга были рассмотрены основные принципы лидерства и расширения профессиональных компетенций, а также основные векторы развития отечественного бизнеса

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«Развитие дополнительных услуг и сервисов – относительно новое направление в работе нашей компании. Тем не менее, нам уже удалось добиться серьезных результатов. Дальнейшее повышение темпа диверсификации бизнеса и объемов нетарифной выручки напрямую связаны с получением новых знаний, ростом уровня администрирования и качества командной работы. Такие мероприятия способствуют достижению данных целей», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.