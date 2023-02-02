Бывшего тюменского следователя, сбившего насмерть двух рабочих, приговорили к девяти годам колонии

Ленинский районный суд Тюмени приговорил бывшего майора юстиции СУ СКР по Тюменской области Павла Шадрина, который пьяным насмерть сбил двух дорожных рабочих, к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Павел Шадрин признан виновным по п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Суд лишил его специального звания «майор юстиции».

Напомним, инцидент произошел 23 ноября 2021 года. По данным следствия, около 23:00 в Тюмени на объездной дороге в районе ул. Федюнинского, 54 автомобиль BMW, за рулем которого находился пьяный следователь, сбил двух дорожных рабочих, переходивших дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм мужчины в возрасте 65 и 35 лет скончались на месте. СМИ сообщали, что после инцидента Павел Шадрин пытался скрыться с места преступления.

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