Челябинская область в тройке лидеров в УрФО по заражениям вредоносным ПО в организациях

По количеству случаев заражения вредоносным программным обеспечением в организациях Челябинская область занимает третье место в Уральском федеральном округе. На УрФО, в свою очередь, приходится 12% всех случаев заражения в стране, сообщают в пресс-службе компании «Ростелеком».

В тройку лидеров антирейтинга по федеральному округу, кроме Челябинской области, входят также Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Каждая четвертая зараженная инфраструктура на Урале обеспечивает работу организации госсектора. «Почти одинаково пострадали от вредоносного ПО сферы здравоохранения и образования. То есть злоумышленники концентрируются на социально значимых организациях, которые при этом хранят немало персональных данных граждан и ценной информации»,- говорится в сообщении компании.

Помимо этого, от действий киберпреступников страдали промышленность, топливно-энергетический комплекс и телекоммуникационная отрасль. В «Ростелекоме» отмечают, что вредоносное ПО является одной из ключевых киберугроз. «Половина высококритических инцидентов в 2022 году была связана именно с применением различных вирусов, включая шифровальщики. Причем за год активность последних выросла в разы, а хакеры все чаще стали шифровать данные безвозвратно, то есть без требования выкупа»,- говорит директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» Алексей Павлов.