Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Судебные приставы взыскали в Челябинской области 22 млрд рублей в 2022 году

В 2022 году сотрудники главного управления службы судебных приставов (ГУФССП) по Челябинской области взыскали по исполнительным производствам более 22 млрд руб. В том числе 4,3 млрд руб. в пользу физических лиц, 9,2 млрд руб. — в пользу юридических. В консолидированный бюджет РФ перечислено более 4,8 млрд руб., сообщается в отчете областного ГУФССП.

Всего в работе у судебных приставов региона находилось свыше 3,5 млн исполнительных производств. В рамках 3 тыс. из них взыскана задолженность по зарплате на 85 млн руб.

Истребовали долги по алиментам на содержание детей на сумму 2 млрд руб., что на 700 млн руб. больше, чем в прошлом году. За неуплату этих средств привлекли к административной ответственности 3,7 тыс. человек. Из них 441 должнику назначили арест, остальным — обязательные работы, штрафы, предупреждения и устные замечания. Возбудили уголовные дела на 2,3 тыс. неплательщиков алиментов.

В прошлом году судебные приставы провели аресты имущества в рамках 12,2 тыс. исполнительных производств. В результате них удалось взыскать около 1,8 млрд руб. Арестовали около 5,2 тыс. объектов недвижимости и 5,1 тыс. транспортных средств. Также судебные приставы исполнили 31 судебное решение об приостановке деятельности объектов, угрожающих жизни и здоровью жителей региона. Под контролем УФССП снесли 33 самовольных постройки, реализовали свои права на получение жилья 388 человек.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...