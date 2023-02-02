Судебные приставы взыскали в Челябинской области 22 млрд рублей в 2022 году

В 2022 году сотрудники главного управления службы судебных приставов (ГУФССП) по Челябинской области взыскали по исполнительным производствам более 22 млрд руб. В том числе 4,3 млрд руб. в пользу физических лиц, 9,2 млрд руб. — в пользу юридических. В консолидированный бюджет РФ перечислено более 4,8 млрд руб., сообщается в отчете областного ГУФССП.

Всего в работе у судебных приставов региона находилось свыше 3,5 млн исполнительных производств. В рамках 3 тыс. из них взыскана задолженность по зарплате на 85 млн руб.

Истребовали долги по алиментам на содержание детей на сумму 2 млрд руб., что на 700 млн руб. больше, чем в прошлом году. За неуплату этих средств привлекли к административной ответственности 3,7 тыс. человек. Из них 441 должнику назначили арест, остальным — обязательные работы, штрафы, предупреждения и устные замечания. Возбудили уголовные дела на 2,3 тыс. неплательщиков алиментов.

В прошлом году судебные приставы провели аресты имущества в рамках 12,2 тыс. исполнительных производств. В результате них удалось взыскать около 1,8 млрд руб. Арестовали около 5,2 тыс. объектов недвижимости и 5,1 тыс. транспортных средств. Также судебные приставы исполнили 31 судебное решение об приостановке деятельности объектов, угрожающих жизни и здоровью жителей региона. Под контролем УФССП снесли 33 самовольных постройки, реализовали свои права на получение жилья 388 человек.