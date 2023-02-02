Глава Крыма дал местным властям 10 дней на решение коммунальных проблем, пригрозив взысканиями

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что поставил на вид главам местных администраций недоработки в коммунальной сфере и дал им 10 дней на исправление ситуации, пригрозив взысканиями.

«Наиболее острая ситуация в сфере ЖКХ сложилась в Керчи, Симферополе, Феодосии, Джанкое, Ялте. В числе основных проблем — уборка территорий и ликвидация стихийных свалок, вывоз мусора, содержание и обрезка зеленых насаждений»,— написал глава Крыма в свое Telegram.

Он сориентировал их на необходимость совершения обходов своих муниципалитетов и принятия оперативных решения на местах, отметив, что «большинство задач зачастую можно решить при личном участии руководителя».

Также он указал на недопустимость практики, при которой работники самостоятельно приобретают необходимый инвентарь. Если о подобных случаях станет известно, информация будет передана в правоохранительные органы, заявил он.

Помимо этого, он попросил ресурсоснабжающие организации не усложнять механизм предоставления услуг, обратив внимание в частности на процедуру вывоза жидких коммунальных отходов.

Михаил Волкодав

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