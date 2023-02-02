Range Rover обновил кроссовер Velar

Компания Range Rover представила обновленный вариант кроссовера Velar, который претерпел уже второй рестайлинг за три года.

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Модель получила матричные фары с новым рисунком, переработанную решетку радиатора и иные бампера. В салоне изменилась центральная консоль — вместо двух сенсорных экранов установлен единственный 11,4-дюймовый дисплей мультимедиа Pivi Pro, через который управляются все второстепенные функции, включая систему выбора режимов движения по бездорожью Terrain Response 2.

Варианты отделки салона включают в себя обивку шерстяной тканью Kvadrat и новый комбинированный вариант с элементами из полимерной ткани Ultrafabrics. Также для Range Rover Velar доступна отделка кожей.

Все варианты кроссовера оснащены моторами семейства Ingenium: бензиновый 250-сильный 2-литровый мотор у P250, а также 3-литровые двигатели — 340-сильный у P340 и 400-сильный у P400. Доступны также 2-литровый 204-сильный дизель D200 и 300-сильный 3-литровый D300.

После рестайлинга технически изменился только 404-сильный гибрид P400e, включающий в себя 2-литровый бензиновый турбомотор и электродвигатель. Батарея на 19,2 кВтч позволяет проехать на электротяге до 64 км. Все варианты имеют 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод.

Обновленный Range Rover Velar уже доступен для заказа в Европе.

Максим Вершинин