В Набережных Челнах родителей осудили за гибель трехлетней дочери

Набережночелнинский горсуд вынес приговор супругам, которые признаны виновными в гибели трехлетней дочери. Об этом говорится в сообщении суда.

Трагедия произошла 24 августа днем в одном из домов города. Родители, будучи в нетрезвом виде, заснули, оставив открытым окно и не убрав табуретку от подоконника. В это время их дочь залезла на табуретку, затем на подоконник, после чего выпала из окна с высоты пятого этажа.

Ребенка госпитализировали, однако девочка скончалась в больнице.

Позже против родителей возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Против матери дело было прекращено за примирением сторон, а отцу дали полгода лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

"Ъ-Казань"