В Ярославской области на быстровозводимые фельдшерские пункты потратят 111 млн

В Ярославской области намерены потратить 111,7 млн руб. на поставку и сборку модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебной амбулатории. Соответствующий аукцион по поиску подрядной организации объявлен на портале государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фельдшерско-акушерские пункты планируется строить из быстровозводимых блок-модулей. Проект контракта предполагает, что ФАПы будут собираться в течение 90 дней. Начальная цена контракта составляет 111,79 млн руб.

Известны и адреса 16 фельдшерских пунктов: села Рождественное, Черная Заводь Некрасовского района, село Марково Ростовского района, села Покров-Рогули, Белое Пошехонского района, деревня Заречье Угличского района, деревни Григорьевское, Дорожаево Ярославского района, деревня Рузбугино Любимского района, деревни Волково, Завражье, Свингино Рыбинского района, села Глебовское, Лыченцы, поселок Дубки Переславского городского округа, село Горелово Брейтовского района. Модульную врачебную амбулаторию планируется открыть в поселке Шашково Рыбинского района.

Подрядная организация, которая займется закупкой модулей и их сбором, будет определена 10 февраля. По данным правительства Ярославской области, в минувшем году в регионе было открыто 14 модульных ФАПов.

Андрей Иванов