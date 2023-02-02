На Кубани за сутки выявили 142 заболевших коронавирусом

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 142 случая COVID-19, самому младшему из заболевших исполнился месяц. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По его данным, в Краснодаре зафиксировано 66 случаев коронавируса, в Новороссийске — девять, по семь — в Сочи, Кавказском и Северском районах.

Со ссылкой на данные регионального минздрава сообщается, что всего с начала пандемии на Кубани подтверждено свыше 345,4 тыс. случаев коронавируса, из медучреждений выписано более 333,6 тыс. человек, 11 147 пациентов спасти не удалось. В настоящее время на амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 502 человека, в стационарах — 96 пациентов.

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки с коронавирусом было госпитализировано свыше 1 тыс. человек, из медучреждений выписано немногим более 6 тыс. человек, выявлено 9,2 тыс. новых случаев COVID-19, подтверждено 40 летальных исходов.

Михаил Волкодав

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