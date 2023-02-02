Nissan представил концептуальный электроспорткар Max-Out

Компания Nissan показала концептуальный электроспорткар Max-Out, который стал воплощение дизайнерских рендеров 2021 года.

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Технические характеристики новинки не названы, но ранее заявлялось, что модель получила электромоторы e-4orce нового поколения и твердотельный аккумулятор. Других данных о концепт-каре нет.

Max-Out получил трансформируемый салон с интегрированными в днище подушками и подвижными спинками. Руль выполнен в виде мультифункционального штурвала со встроенным экраном, а передняя панель имеет дисплей во всю ширину.

О серийных перспективах Nissan Max-Out, представленного на корпоративном мероприятии Nissan Futures, не сообщается.

Максим Вершинин