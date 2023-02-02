Дело обвиняемого в ДТП с шестью погибшими направлено в суд

Житель Татарстана обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Кушнаренковского района.

По данным «Ъ-Уфа», это 46-летний Владимир Дюртеев.

По материалам дела, в июле 2021 года обвиняемый за рулем грузового тягача Scania с полуприцепом на 1264 км трассы Москва — Уфа превысил установленную скорость, и произошла разгерметизация и разрыв шины левого переднего колеса. Потеряв управление, водитель тягача выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Largus, в который также влетели фрагменты колеса. От удара легковая машина столкнулась с «ВАЗ 212140» и грузовым тягачом Mercedes-Benz, а затем загорелась.

В результате ДТП шесть пассажиров Lada Largus скончались на месте.

Обвиняемый не признал вину.

Уголовное дело направлено в Кушнаренковский районный суд.

Майя Иванова

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