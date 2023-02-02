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Коммерсантъ FM
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Задержан организатор контрабанды древесины на сумму более 400 млн рублей

В Забайкальском крае при попытке пересечь границу Российской Федерации и КНР задержан находившийся в федеральном розыске один из учредителей преступного сообщества, в отношении которого возбуждено уголовное дело о контрабанде древесины стоимостью более 400 млн руб. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, мужчина не признал вину в предъявленных обвинениях, а также отказался от дачи показаний.

«По данным следствия, с 2017 по 2020 год члены преступного сообщества, состоявшего из десяти человек, приобретали и хранили незаконно заготовленную древесину на территории Забайкальского края. В дальнейшем с помощью фиктивных документов ее незаконно экспортировали за границу. Всего было отправлено около 40 тыс. куб. м общей стоимостью 407 млн руб. Часть средств в размере около 11 млн руб. была легализована с помощью фиктивных банковских операций»,— уточнили в ведомстве.

Задержанному предъявлены обвинения по ст. 210 (создание и участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов и покушение на нее). По информации источника «Ъ», близкого к следствию, мужчина является гражданином КНР. По данным Восточного МСУТ СК России, в настоящее время в отношении семи человек расследование уголовных дел завершено, двое фигурантов по-прежнему находятся в федеральном розыске.

Влад Никифоров, Иркутск

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