Пожилая екатеринбурженка умерла в квартире с 12 кошками

В квартире дома в переулке Буторина в Екатеринбурге нашли мертвой 85-летнюю женщину. Она жила вместе с 12 кошками, пишет E1.RU.

По данным издания, пенсионерка перестала выходить на связь 26 января, после чего ее родственники забеспокоились и попросили социального работника, который ухаживал за женщиной, навестить ее. Сотрудник спецслужбы приехал домой к пенсионерке, обнаружил ее тело и вызвал полицию.

Сейчас волонтеры ищут новые дома для питомцев, оставшихся без хозяйки.

Летом прошлого года волонтеры «Зоодозора» сообщали, что в квартире на улице Малышева в Екатеринбурге обнаружили мертвыми супругов. Тогда на протяжении двух недель девять их животных были заперты с телами хозяев, без воды и еды.

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