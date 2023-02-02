Кубань вошла в пятерку регионов-лидеров по числу покупок товаров в рассрочку

Краснодарский край занял четвертое место среди регионов РФ по числу покупок товаров в рассрочку в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Доля Кубани от общего числа рассрочек и POS-кредитов (оформляемых в точках продаж) составила 5,3%. На первом месте Москва (12%). Далее следуют Московская область (8%) и Санкт-Петербург (6,5%). На пятом месте расположилась Свердловская область (3,3%).

Общий объем рассрочек и POS-кредитования в РФ за прошлый год составил 57 млрд руб., что на 7,5% больше, чем годом ранее. Основной рост показателя пришелся на интернет-магазины. За прошлый год число компаний, предоставляющих рассрочку и POS-кредиты, выросло на 40% в сравнении с 2021 годом и составило 140 тыс. организаций.

Анастасия Донскова

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