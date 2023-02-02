Жителя Удмуртии подозревают в поджоге склада в Московской области из-за конфликта с работодателем

В Московской области сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя Удмуртии, которого подозревают в поджоге склада в поселке Нахабино на ул. Победы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по области, причиной преступления стал конфликт с работодателем.

Установлено, что в загоревшемся ангаре находилось складское помещение, где хранилось вторсырье. В результате происшествия никто не пострадал.

По данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством.