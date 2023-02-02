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Население Самарской области за пять лет сократилось более чем на 50 тысяч человек

Численность постоянного населения Самарской области на 1 января 2023 года составила 3,142 млн человек. Это следует из данных Росстата.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Представленная оценка учитывает итоги последней переписи населения, которая прошла в 2021 году. Ее показатели скорректировали для 2023 года с учетом числа родившихся и умерших, а также потоков миграции.

Согласно данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году, в регионе проживали 3,173 млн человек. За пять лет население региона сократилось более чем на 50 тыс. жителей. По оценке Росстата, на 1 января 2018 года в Самарской области насчитывалось 3,193 млн человек.

Андрей Сазонов

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