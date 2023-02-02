КамАЗ начинает сборку санкционно-устойчивых грузовиков поколения К5

КамАЗ начинает сборку грузовых машин поколения К5, которые состоят из локализованных в РФ и дружественных странах компонентов. Об этом говорится в сообщении автопредприятия.

Всего в феврале КамАЗ планирует собрать 70 таких машин. «КамАЗ наряду с другими российскими промышленными предприятиями, достойно выдержал удар антироссийских санкций и продолжает укреплять технологический суверенитет страны», — уточнили в компании.

В данный момент компания проводит отладку производства под новую машину. Сначала предприятие планирует выпускать 18 грузовых автомобилей в сутки, а далее — наращивать до показателей бизнес-плана.

"Ъ-Казань"