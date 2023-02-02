Расследована гибель плотника, упавшего в шахту лифта в Уфе

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование гибели 37-летнего плотника ООО «Алден-С», сообщили в пресс-службе ведомства.

По материалам дела, несчастный случай произошел 13 декабря 2022 года в строящемся многоквартирном доме в квартале улиц Агиша, Злобина и Губайдуллина в Уфе. Тело плотника, упавшего в шахту лифта с высоты 11 м, обнаружили его коллеги.

Установлено, что работники «Алден-С» выполняли на объекте штукатурные работы по договору субподряда, заключенного с генподрядчиком ООО «ГенСтройТрест». Субподрядчик не проконтролировал наличие защитных ограждений на третьем этаже, которые изначально были смонтированы генподрядчиком, но за день-два до ЧП срезаны другой бригадой штукатуров.

Причиной смертельного несчастного случая, по данным ведомства, стала неудовлетворительная организация производства работ.

Материалы расследования переданы в органы следствия.

ООО «Алден-С», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2022 года. Компания занимается производством штукатурных работ. Владельцем является Юлия Шубина.

Майя Иванова

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