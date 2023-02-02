Управляющий офисом Совкомбанка в Уфе совершил ДТП в Бирске

29 января сотрудники Госавтоинспекции в Бирске эвакуировали на специализированную стоянку автомобиль Infiniti, водитель которого на Интернациональной улице наехал на три припаркованные машины. По данным «Ъ-Уфа», за рулем находился управляющий операционным офисом в Уфе по работе с корпоративными клиентами филиала ПАО «Совкомбанк» 32-летний Алексей Ташкин. Во время оформления административных материалов по ДТП от водителя автомобиля исходил резкий запах алкоголя, сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД. Сотрудники полиции предложили задержанному пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался, добавили в ведомстве.

В отношении нарушителя были составлены административные материалы по факту нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) и невыполнении законного требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

Влада Шипилова

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