До конца года в программу диспансеризации в Петербурге включат новые заболевания

В 2023 году проактивное диспансерное наблюдение в Санкт-Петербурге расширят на два вида заболеваний, рассказал заместитель председателя Комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов.

Пилотный проект включает проактивное наблюдение за пациентами с онкологией и заболеваниями органов дыхания. В случае его успеха он будет масштабирован на все поликлиники города. Сейчас проактивное наблюдение ведется только за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«В рамках диспансерного наблюдения петербуржцы, у которых уже выявлены данные заболевания, будут распределяться по приоритетным группам в зависимости от категории риска, далее по каждой приоритетной группе для каждого пациента будет разработан план — когда и к каким специалистам пациент его пригласят, какой объем обследований ему необходимо пройти и за какими показателями будет вестись особый контроль»,— говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

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