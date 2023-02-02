Следователи провели обыски в офисе иркутской дирекции по строительству и эксплуатации автдорог

В рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий в офисах ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» следователи СК провели обыски.

По версии следствия, в период с 2016 по 2020 годы дирекцией были заключены госконтракты с рядом подрядных организаций на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог Хужир-Харанцы, Баяндай-Еланцы-Хужир общей протяженностью 40 км., а также причальных сооружений паромной переправы поселок Сахюрта - остров Ольхон.

При этом капитальный ремонт дороги был проведен лишь на отрезке 600 м. «Государственные контракты до настоящего времени не исполнены, поскольку в проектно-сметной документации имеются существенные недостатки, которые препятствуют исполнению контрактов. Должностные лица дирекции были осведомлены об этом, однако поспособствовали тому, чтобы подрядчикам были оплачены работы на сумму более 190 млн рублей», - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Следователи изъяли документацию компании, допрашиваются должностные лица дирекции и руководство подрядных организаций.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова