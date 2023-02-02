ВС Башкирии оставил без изменений приговор избившим активиста Ильдара Юмагулова

Верховный суд Башкирии оставил без изменений приговор Максиму Афонькину, Сергею Львову, Николаю Николаеву и Радмиру Тагирову, которые были признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ) экоактивисту Ильдару Юмагулову. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил господин Юмагулов.

В апреле 2021 года в Баймаке был жестоко избит Ильдар Юмагулов, который известен выступлениями против незаконной золотодобычи в Зауралье. На скамье подсудимых оказались пятеро подозреваемых. В сентябре Баймакский районный суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от одного года и девяти месяцев до пяти лет и двух месяцев. Также обвиняемые должны выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда на общую сумму 800 тыс. руб. Наименьший срок получил Тимур Сынгизов. Он, по информации райсуда, не подавал жалобу на приговор.

Помимо обвиняемых жалобы на приговор подавали потерпевший и прокурор Баймакского района.

Ильдар Юмагулов намерен подать кассационную жалобу. Его не устраивает приговор в отношении Тимура Сынгизова. Осужденный может выйти на свободу в ближайшие полтора месяца, отметил господин Юмагулов.

Венера Хисамова

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