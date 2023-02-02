Председатель саратовского ТСЖ подозревается в мошенничестве на 200 тыс. рублей

В Саратове по материалам проверки городской прокуратуры в отношении председателя ТСЖ возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год председатель ТСЖ организовал сбор средств с жильцов нескольких домов по улице Танкистов для их последующего перевода ресурсоснабжающим организациям за поставку коммунальных услуг. Однако полученные от жителей средства были переведены энергетикам не в полном объеме – установлено хищение 200 тыс. руб.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия.

Марина Ковалева