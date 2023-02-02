В управлении госстройнадзора Челябинской области назначили заместителей начальника

Губернатор Алексей Текслер назначил трех заместителей начальника главного управления государственного строительного надзора Челябинской области. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации.

Первым замначальника управления госстройнадзора назначен Алексей Брюханов. Должности заместителей руководителя структуры получили Алексей Власов и Евгений Кучин. Все назначенные ранее занимали должности в областном минстрое. В частности, Евгений Кучин возглавлял отдел контроля и надзора за долевым строительством.

Главное управление госстройнадзора Челябинской области было выделено в отдельное ведомство из структур министерства строительства и инфраструктуры в августе этого года.