В Иркутской области возбуждено уголовное дело из-за ремонта дороги на острове Ольхон

Управление Следственного комитета Росси (СКР) по Иркутской области расследует уголовное дело, возбужденное по материалам проверки прокуратуры в отношении должностных лиц ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области». Их обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ущерб бюджету, как отмечает пресс-служба ведомства, в результате действий неустановленных лиц составил 190 млн руб.

«По версии следствия, в период с 2016 по 2020 год ОГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области" были заключены госконтракты с подрядчиками на проведение работ по ремонту и реконструкции автомобильных дорог Хужир—Харанцы, Баяндай—Еланцы—Хужир общей протяженностью 40 км, а также причальных сооружений паромной переправы пос. Сахюрта—о. Ольхон. При этом капремонт дороги проведен лишь на отрезке 600 м. Должностные лица дирекции были осведомлены об этом, однако поспособствовали тому, чтобы подрядчикам были оплачены работы на сумму более 190 млн руб.»,— отмечается в сообщении.

В ведомстве добавляют, что госконтракты до настоящего времени не исполнены, «так как в проектно-сметной документации имеются существенные недостатки, препятствующие исполнению». Следователями провели обыски в ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», допросили должностных лиц учреждения и руководство подрядных организаций.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Иркутской области.

Влад Никифоров, Иркутск