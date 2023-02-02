В Ярославской области ветерана войны через суд переселили из аварийного дома

92-летняя жительница Пошехонского района Ярославской области смогла покинуть аварийный дом только по решению суда. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

Женщина является ветераном Великой Отечественной войны. С 2017 года она жила в аварийном доме, который подлежал сносу. Местные власти переселять 92-летнюю пенсионерку не торопились.

«По результатам проверки прокуратура района обратилась с заявлением в суд о возложении на администрацию городского поселения Пошехонье обязанности по обеспечению пенсионерки жильем по договору социального найма», — пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Суд иск прокуратуры удовлетворил. Как отметили в ведомстве, ветерану предоставили благоустроенную квартиру.