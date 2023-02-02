Обвиняемый в стрельбе на самарской АЗС предстанет перед судом

Правоохранители закончили расследование уголовного дела о стрельбе на автозаправке в отношении жителя Самары. Мужчине 1994 года рождения предъявлено обвинение в преступлениях по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ч.1 ст.119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ч.1 ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,– говорится в сообщении.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Инцидент произошел 1 сентября минувшего года на АЗС на ул. Гастелло. Мужчина

в состоянии опьянения несколько раз беспорядочно выстрелил из травматического пистолета, в том числе, в сторону прохожих.

После стрельбы обвиняемый зашел в помещение станции, направил пистолет в сторону кассира и пригрозил ей убийством. Работники автозаправки вызвали частную охранную организацию, и ее сотрудники приехали на место.

Один из охранников попытался выбить пистолет из рук обвиняемого, но тот выстрелил мужчине в лицо, ранил, выбежал из помещения и покинул АЗС на своем автомобиле BMW. Очевидцы вызвали полицию, и она задержала мужчину, когда тот врезался в дерево на Московском шоссе и пытался скрыться.

Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение. Автомобиль задержанного отправили на специализированную стоянку, предполагаемое орудие преступления изъяли и установили, что у мужчины не было соответствующего разрешения на травматический пистолет.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью пострадавшего охранника причинен тяжкий вред. Также установлено, что обвиняемый имеет судимость.

Георгий Портнов