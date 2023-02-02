На Кубани спрос на курьеров, сантехников и рабочих за год вырос на 21%

В Краснодарском крае спрос на сотрудников в сфере «Рабочий персонал» вырос на 21%в 2022 году по сравнению с показателем предыдущего года. Об этом говорится в исследовании рекрутингового ресурса HeadHunter.

«Компании региона приглашают на работу курьеров, водителей, маляров, сантехников, токарей, фрезеровщиков, операторов станков, слесарей, грузчиков, наладчиков, машинистов, механиков, сварщиков, разнорабочих, электромонтеров, штукатуров, жестянщиков, электриков, работников склада, комплектовщиков», — говорится в исследовании.

Доля предложений для кубанских рабочих составляет 11% от общего числа вакансий, доступных в регионе. Ежедневно на портале публикуют 4,5 тыс. таких предложений от компаний. Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели будущим сотрудникам в 2022 году составила 54,1 тыс. руб. Ожидания соискателей установились на отметке 47,5 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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