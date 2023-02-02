Бывший вице-спикер заксобрания Лилия Ширяева возглавила Общественную палату Пермского края

Сегодня на первом заседании Общественной палаты Пермского края VI созыва председателем палаты была избрана Лилия Ширяева, бывший вице-спикер Законодательного собрания Пермского края. Ее кандидатура была предложена экс-министром культуры края Игорем Гладневым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Общественная палата состоит из 3 членов: 12 человек утверждаются губернатором региона, 12 — заксобранием, еще 12 членов палаты выбираются из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями. Общественную палату прошлого созыва возглавлял бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.