Свердловский Роспотребнадзор за год изъял из оборота свыше 50 партий алкоголя

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2022 году изъяло из оборота более 50 партий алкогольной продукции из-за несоответствия продукции нормативным требованиям. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего за год специалисты регионального Роспотребнадзора проверили 72 объекта, осуществляющих продажу алкогольной продукции. В деятельности 35 из них были выявлены нарушения, в том числе продажа алкоголя без документов, маркировки и лицензии, несоответствие продукции требованиям к качеству и продажа несовершеннолетним.

Специалисты ведомства составили 188 протоколов об административном правонарушении. Вынесено 204 постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 1 млн. руб.

В ноябре в райсуде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела о смерти 44 человек от отравления метиловым спиртом. Обвинение предъявлено шести мужчинам и одной женщине, которые, как полагают следователи, занимались поставкой и сбытом суррогатного алкоголя, в том числе на Ботаническом рынке в Чкаловском районе Екатеринбурга.

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