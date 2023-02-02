Власти Казани утвердили предоставление отсрочки платежей за установку рекламных конструкций

В Казани власти города утвердили предоставление отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за первый квартал этого года. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.

Решение связано с дополнительными мерами поддержки субъектов МСБ в сфере наружной рекламы в связи со сложной экономической ситуацией в стране.

Согласно документу, срок оплаты по договорам на установку рекламных конструкций за первый квартал 2023 года установлен по следующему графику: до 31 декабря 2022 года — 50%; до 30 января 2023 года — 30%; до 27 февраля 2023 года — 20%. Управлению наружной рекламы и информации города дали поручение не начислять пени в отношении задолженности по оплате при соблюдении установленных сроков.

"Ъ-Казань"