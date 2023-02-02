В Нижнем Новгороде завершились испытания российско-белорусского трамвая «Минин»

Новый трамвай российско-белорусского производства «Минин» в ближайшее время выйдет на пассажирские маршруты в Нижнем Новгороде. Испытания завершены, вагон проходит обкатку и приемку, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Производство трамваев «Минин» запустили в конца 2022 года на площадях предприятия «Фоксбас» в Ворсме. Для Нижнего Новгорода выпустят 176 вагонов. Отпускная стоимость одного трамвая составит более 57 млн руб. Дизайн разработан специально для Нижнего Новгорода.

«Вместе с белорусскими коллегами (делегация прибыла с рабочим визитом 31 января.— "Ъ")совершили тестовую поездку на новом трамвае. Это первый нижегородский трамвай со своим именем, уникальными экстерьером и интерьером»,– написал губернатор Глеб Никитин.

Анастасия Еремина