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На перегоне «Зуборезный-Саратов-3» построят новый мост через железную дорогу

На Новоастраханском шоссе в Саратове через железную дорогу на перегоне «Зуборезный-Саратов-3» построят мест. Власти выбрали из нескольких вариантов окончательную трассировку сооружения.

Путепровод построят на месте действующего железнодорожного переезда, где сейчас автомобилисты стоят в пробках. Кроме железнодорожной линии под мостом пройдёт улица Пензенская - дорожная развязка позволит свернуть с нее на Новоастраханское шоссе в обоих направлениях.

Губернатор Роман Бусаргин поручил объявить аукцион на проектирование объекта.

Марина Ковалева

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