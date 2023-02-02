Уральский застройщик построит пешеходный мост на Уктусе через реку Исеть

Уральский девелопер «Атомстройкомплекс» построит мост через реку Исеть на Уктусе. По данным пресс-службы компании, застройщик заключил соответствующий муниципальный контракт и выступит генеральным подрядчиком по строительству участка ул. Водоемной, а также пешеходного моста.

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Застройщик разработал проект, получил положительное заключение государственной экспертизы и передал документацию в администрацию Екатеринбурга. Работы планируют разбить на три этапа.

«Контрактом предусмотрена реализация первого этапа работ – строительство съезда с Кольцовского тракта на улицу Водоемную, участка улицы Водоемной от съезда до нового пешеходного моста через реку, самого моста, а также выполнение части работ по строительству очистных сооружений, благоустройство территории – озеленение, установка малых архитектурных форм, организация освещения улицы», – рассказали в пресс-службе «Атомстройкомплекса». Там также добавили, что все работы планируется завершить до конца года.

Напомним, в прошлом году компания приступила к строительству первой в Екатеринбурге школы в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Глава компании Валерий Ананьев ранее заявлял, что в Екатеринбурге необходимо создать программу на 5-10 лет, которая позволит планировать строительство инфраструктуры в уральской столице и определять источники финансирования.

Подробнее об этом – в материале «Ъ-Урал» «Екатеринбург запрограммировали».

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