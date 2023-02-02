В Челябинске открыли центр амбулаторной онкоурологической помощи

На базе поликлиники Челябинского центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) открыли первый в регионе центр амбулаторной онкоурологической помощи. Он уже начал работу, сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В амбулаторном центре оказывают помощь пациентам с раком предстательной железы, почек и мочевого пузыря. По словам главного врача ЧОКЦОиЯМ Дмитрия Ростовцева, условия онкополиклиники позволяют вне стационара проводить внутрипузырное введение химиотерапевтических препаратов и использовать терапию для лечения рака мочевого пузыря.

«В рамках дневного стационара наши специалисты делают цистоскопии, уретроскопии и проводят химиотерапию. Решение вопросов о госпитализации в центр осуществляется врачом-онкоурологом онкополиклиники», — отметила заведующая центром амбулаторной онкоурологической помощи Наталья Глушанкова.