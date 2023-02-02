Проезд по улице Карла Маркса в Ижевске планируют открыть до конца недели

В столице Удмуртии автомобильный проезд на ул. К. Маркса со стороны ул. Кирова, где строят ливневую канализацию и частично перекладывают водопровод, планируют открыть в предстоящие выходные, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. К этому времени на участке завершат земляные работы и выполнят предварительное благоустройство, а также закроют место раскопа плитами или брусчаткой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Напомним, работы на ул. К. Маркса на участке от пер. Северный до Кирова начались в сентябре 2022 года. Здесь смонтировали почти 1,5 м новой ливневки, а также обустраивают пять дождеприемных и 37 смотровых колодцев. Как рассказал директор по производству подрядной организации Андрей Никитин, сложности вызывает существенная глубина прокладки трубопроводов, насыщенность коммуникациями и стесненность местности, поскольку все работы выполняются в границах проезжей части.

Завершить все работы на объекте планируется до 1 марта. Полностью восстановить участок строительства подрядчик должен к маю при условии благоприятных погодных условиях.