На капремонт корпусов лицея-интерната в Уфе направят до 207 млн рублей

Республиканский инженерный лицей-интернат на конкурсе 22 февраля выберет подрядчика капитального ремонта учебных корпусов на Нежинской улице в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 207 млн руб. Закупка проводится в рамках приоритетного регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Республики Башкортостан».

Работы должны быть выполнены до 20 августа. Необходимо отремонтировать фасады, частично отремонтировать кирпичную кладку стен, заменить кровлю, установить новые оконные блоки, заменить водосточную систему и пожарные лестницы, обновить входные группы и так далее.

Майя Иванова

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