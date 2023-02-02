У уволенного из Пермского филиала ВШЭ преподавателя начались проблемы с полицией

Уволенным из Пермского филиала Высшей школы экономики (ВШЭ) преподавателем Динарой Гагариной заинтересовалась полиция. «Звонили из полиции, говорят — внимательные граждане сообщают, что я нелестно отзываюсь о Вооруженных силах РФ в соцсетях. Домой тоже приходили, да не застали. Теперь просят меня саму прийти в отдел полиции. “Нелестно”. Так и сказал. Был очень вежлив»,— написала госпожа Гагарина на своей странице в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Динары Гагариной в соцсети Фото: страница Динары Гагариной в соцсети

Проблемы с руководством филиала НИУ ВШЭ возникли у госпожи Гагариной в октябре. После ее постов в соцсетях с критикой специальной военной операции (СВО) России на Украине ее отстранили от руководства магистерской программой «Цифровые методы в гуманитарных науках». Руководство вуза особенно подчеркивало, что в постах преподавателя, которые читали в том числе и учащиеся, использовалась нецензурная лексика.

Затем на преподавателя начали составлять акты о различных дисциплинарных нарушениях. Директор филиала НИУ ВШЭ в Перми Галина Володина сообщила «Ъ-Прикамье», что отстранение Динары Гагариной от руководства программой было ее управленческим решением как руководителя вуза. В начале декабря 2022 года госпожу Гагарину уволили из вуза.