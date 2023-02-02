Начальные инвестиции в кластер с улиточной фермой и винзаводом в Уташе составят 800 млн рублей

Первоначальные инвестиции в создаваемый в поселке Уташ кластер с улиточной фермой и винзаводом составят 0,8 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в администрации Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: схема расположения кластера в поселке Уташ Фото: схема расположения кластера в поселке Уташ

В понедельник власти Анапы сообщили, что поддержали инвестиционный проект по созданию в поселке Уташ данного производственно-технического кластера.

Как уточнили в мэрии города-курорта «Ъ-Кубань», инвестором выступает некое фермерское хозяйство. Проект назван Pinograd. Начало его реализации запланировано на 2023–2030 годы.

На 5 га планируется построить винзавод мощностью 500 тыс. бутылок в год с дегустационным залом, погреба, ангары с холодильными камерами, улиточную ферму, сыроварню, фирменный магазин, организовать производство колбасных изделий, мини-рынок сельхоз продукции.

Михаил Волкодав

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