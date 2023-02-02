Татарстанец через суд оспорил решение о его призыве в армию

Житель Набережных Челнов через горсуд оспорил решение военкомата о его призыва в армию. Об этом сообщается на сайте суда.

По словам истца, решение военкомата было незаконным, поскольку во время медосмотра он жаловался на боли в спине, усиливающиеся в ходе прогулок или нагрузке. Кроме того, у него возникали неприятные ощущения в области сердца, была отдышка, быстрая утомляемость, боли в животе.

Истец заявил, что он предоставлял призывной комиссии документы, которые подтверждали диагноз, но их проигнорировали. В итоге ему пришлось подать на военкомат в суд.

Суд установил, что с 18 января 2018 года мужчина состоит на воинском учете, из-за недостатка питания его признали временно негодным к службе, присвоив категорию «Г» и дав отсрочку до конца июня прошлого года. Однако в марте он прошел медкомиссию, и ему уже дали категорию «Б-3», в результате он стал годен к службе с незначительными ограничениями, а осенью того же года после обследования врачей его признали годным.

В итоге суд встал на сторону истца и признал решение военкомата незаконным.

"Ъ-Казань"