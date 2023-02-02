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Перед работниками ПАО «Тантал» погасили задолженность по зарплате на сумму 22,7 млн рублей

В Саратове после вмешательства прокуратуры на ПАО «Тантал» погасили долги по зарплате перед работниками. Об этом сообщает прокуратура региона по итогам проверки надзорного ведомства.

Установлено, что предприятие, которое с ноября 2018 года находится в процедуре банкротства, имеет многомиллионную реестровую и текущую задолженность по заработной плате.

По постановлениям прокурора в отношении руководителей предприятия и арбитражных управляющих были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 13.19, чч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ.

Бывший руководитель предприятия дважды признавался виновным по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ с назначением штрафа в размере 500 тыс. руб.

Прокуратура вносила представления директору предприятия и конкурсному управляющему, в суд направлено 597 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании зарплаты, которые рассмотрены и удовлетворены.

В деятельности одного из арбитражных управляющих выявлен факт присвоения. В отношении него состоялся приговор по уголовному делу.

Эти меры позволили частично погасить образовавшуюся за период с мая 2019 по декабрь 2022 года задолженность перед 385 работниками на сумму свыше 22,7 млн руб.

Марина Ковалева

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