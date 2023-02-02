Депутат заксобрания от КПРФ заявил о готовности претендовать на пост главы Чайковского

Депутат заксобрания Пермского края от КПРФ Алексей Наборщиков заявил, что готов участвовать в конкурсе по отбору главы Чайковского городского округа осенью этого года. Как сообщил господин Наборщиков информагентству Ura.ru, он решил выдвинуть свою кандидатуру, так как недоволен работой действующего руководителя Чайковского Юрия Вострикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Я иду, чтобы отстаивать интересы народа. Юрий Востриков замечен в целой серии скандалов, связанных с похоронным бизнесом и продажей муниципального имущества. Я за развитие города на основании честного исполнения законов, а когда будет честность, то и предприниматели будут активнее вкладываться»,— заявил коммунист.

Срок полномочий действующего руководителя городского округа завершается осенью 2023 года. Главу будут выбирать депутаты нового созыва местной думы, сформированного по итогам сентябрьских выборов. Получить комментарий Юрия Вострикова не удалось, он не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.

Юрий Востриков возглавил Чайковский муниципальный район в 2014 году. Тогда он был избран на прямых выборах. До того как возглавить район, господин Востриков дважды избирался главой Чайковского городского поселения в 2004 и 2008 годах. В должности главы Чайковского района он курировал объединение поселений в единый городской округ. В 2018 году депутаты местной думы выбрали господина Вострикова главой нового городского округа.

Алексей Наборщиков с 2018 по 2020 год был вице-спикером думы Чайковского городского округа. В 2021 году был избран в Законодательное собрание Пермского края.