Ярославский «Локомотив» вышел в плей-офф

Ярославский «Локомотив» обыграл в Санкт-Петербурге СКА 2:1 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Участие ярославского клуба в Кубке Гагарина подтвердила пресс-служба КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

«Локомотив» в 14 из 15 сезонов лиги выходит в плей-офф. Единственное исключение – сезон 2011-2012 годов, когда команда не играла в КХЛ из-за авиакатастрофы в «Туношне». В нынешнем регулярном чемпионате ярославцы находятся на третьем месте в Западной конференции.

Участие в Кубке Гагарина «Локомотив» обеспечил в Санкт-Петербурге, обыграв лидера сезона СКА 2:1. Победа получилась волевой. Пропустив в первом периоде, ярославцы дважды забили во втором и смогли удержать преимущество.

«Тяжелая игра, пришлось много обороняться. Ребята играли самоотверженно, думаю, поэтому мы и выиграли. Нам противостоял сильный соперник, он заставлял делать ошибки. На них важно уметь правильно реагировать, что сегодня мы делали хорошо», — заявил после матча главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Лучшим игроком встречи признали вратаря «Локомотива» Даниила Исаева, отразившего 43 из 44 бросков по своим воротам.

Андрей Иванов